Решетников пригласил инвесторов из КНР участвовать в российских проектах сферы ТЭК

Глава Минэкономразвития отметил большой потенциал участия китайских компаний в России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников пригласил инвесторов из Китая к активному участию в проектах в сфере ТЭК на территории РФ. Об этом он заявил в ходе международного форума "Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество".

"У нас большой потенциал участия китайских компаний. Мы приглашаем наших китайских партнеров и в наши крупнейшие проекты в сфере ТЭК, в том числе имеют место инвестиции в крупные газохимические проекты на Дальнем Востоке, Амурской области. Ну и у нас крупные проекты в Усть-Луге в Ленинградской области реализуются. Везде рады видеть и китайских инвесторов, и китайские компании в качестве подрядчиков, поставщиков технологий", - сказал министр.

Решетников подчеркнул, что партнерские отношения России и Китая сейчас выходят на новый уровень. Российский министр также напомнил, что в марте 2023 года лидеры двух стран определили стратегические приоритеты сотрудничества.

Еще одной точкой роста глава Минэкономразвития РФ назвал инвестиционное сотрудничество. "У нас только в рамках российско-китайской инвестиционной комиссии на уровень которой выносят ключевые, самые масштабные инвестиции, находятся 79 крупнейших проектов более чем на $160 млрд. В том числе это энергетика, химия, автомобилестроение, и конечно это - инфраструктура, транспорт, логистика", - напомнил Решетников.