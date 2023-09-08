Панафриканские организации выступили против санкций ECOWAS в отношении Нигера

Организации приветствовали солидарность властей Алжира, Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали в отношении Нигера и призвали другие страны Африки к освобождению и объединению континента

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Около 50 панафриканских организаций в 20 странах, включая центр Тома Санкары (экс-президент Буркина-Фасо), опубликовали заявление, осуждающее санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против Нигера. Об этом сообщает портал Burkina24.

"Мы обращаемся с громким призывом к сопротивлению, неповиновению перед лицом диктата тех, кто питается нашими страданиями. Мы больше не потерпим этих игр, которые лишают наш континент его богатств и права на самоопределение", - заявил один из подписантов, член центра Тома Санкары Фату Веуэй Балора.

В заявлении участники приветствовали солидарность властей Алжира, Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали в отношении Нигера и призвали другие страны Африки к освобождению и объединению континента. Они также потребовали от ECOWAS отмены санкций, введенных ранее против Нигера, и отказа от планов по военной интервенции.