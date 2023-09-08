Бундестаг ФРГ принял спорный закон об отоплении

В первой редакции он предусматривал, что уже с 2024 года каждая новая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Германский Бундестаг принял спорный закон, который регулирует частичный перевод систем отопления на экологически чистую энергию. Трансляция велась на сайте парламента ФРГ.

Разработало законопроект Министерство экономики и энергетики под руководством вице-канцлера, представителя партии "зеленых" Роберта Хабека. В первой редакции он предусматривал, что уже со следующего года каждая новая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. При этом сейчас большинство систем работает на мазуте или газе. В итоге 13 июня были существенно смягчены формулировки по срокам реализации законопроекта - его фактическое исполнение было разрешено перенести на 2028-2029 годы. Кроме того, предусмотрены финансовые субсидии для домохозяйств, которые будут вынуждены переходить на более дорогие отопительные системы.

Поддержали законопроект 399 парламентариев, 275 выступили против. В конце сентября пройдет еще одно голосование - в Бундесрате, палате представителей федеральных земель.

Закон считается важным компонентом плана по достижению климатической нейтральности к 2045 году. Однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом было настроено негативно, что подтверждали многочисленные опросы общественного мнения. Были разногласия в рядах правящей коалиции, голосование по нему даже пришлось переносить с июля на сентябрь. Представители оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов назвали перенос голосования ударом по правительству канцлера Олафа Шольца.

Споры вокруг законопроекта негативно влияли на репутацию правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). Это привело к росту рейтингов правой "Альтернативы для Германии" (АдГ).