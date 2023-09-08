В порту Высоцк в 2025 году намерены запустить два новых терминала

В планах открыть терминалы перевалки растительных масел и насыпных пищевых грузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Запуск терминалов по перевалке насыпных пищевых грузов и растительных масел ожидается в 2025 году в порту Высоцк. Об этом сообщил член совета директоров "Порт Высоцкий" Андрей Гарнухин.

"Запуск двух новых терминалов ожидается в 2025 году. Зерновой терминал - это лишь первая часть реализации стратегии развития терминала, который определен на сегодняшний момент акционерами. Растет объем производства и переработки сахарной свеклы, масличных, строятся новые маслоперерабатывающие заводы. Думаю, что в ближайшие годы будет рост как посевных площадей, так и переработки от многих наших партнеров. Нашим производителям и экспортерам необходима инфраструктура для обеспечения экспорта на мировые рынки", - сказал он.

Мощность терминала перевалки растительных масел составит до 0,5 млн тонн в год. Запуск терминала ожидается во втором квартале 2025 года. Запуск терминала позволит принимать под погрузку суда класса MR2 с производительностью по рапсовому маслу до 300 тонн в час и выгрузку судов с тропическими маслами до 400 тонн в час. По словам Гарнухина, строительство нового терминала начнется в 2024 году.

В первом-втором кварталах 2025 года ожидается запуск терминала по перевалке насыпных пищевых грузов - шрота, жома свекловичного, масличных и зернобобовых культур. Сейчас по новому терминалу идут предпроектные работы. Его мощность составит 3,5 млн тонн в год.

"У компании есть планы по развитию: вторая и третья очереди. Также поддержана общая идея о создании агропромышленного пищевого кластера. Для того чтобы продукция не только уходила на экспорт, но и импортировалась. В том числе речь идет о сырье для производства комбикорма, масла и иных продуктов для агропрома. Обязательно поддержим строительство второй и третьей очереди, дадим преференции, если нужно - дополнительные земельные участки", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее в Высоцке открыли первый на российской Балтике зерновой терминал. Руководство "Порт Высоцкий" рассчитывает на перевалку через терминал около 1 млн тонн зерна до конца 2023 года.