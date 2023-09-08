Спикеры парламентов G7 возложили на РФ вину за последствия выхода из зерновой сделки

Реализация сделки была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Спикеры парламентов стран G7 раскритиковали Россию в связи с конфликтом на Украине и прекращением действия зерновой сделки, повторив неоднократно отвергнутые Москвой обвинения. По итогам встречи в Токио, на которую был приглашен спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, они приняли совместное заявление.

"[Выход России из зерновой сделки] угрожает глобальной продовольственной безопасности, подвергает риску голода наиболее уязвимые слои населения", - приводит агентство Kyodo выдержку из документа.

Реализация сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний. При этом он опроверг утверждения о подорожании продовольствия из-за выхода России из соглашений.

Повторили спикеры парламентов G7 и неоднократно отвергнутые Москвой утверждения о якобы имеющихся угрозах ядерным оружием. Они также заявили о намерении "бороться с дезинформацией и фейковыми новостями", в распространении которых также обвинили РФ.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме, личное участие в нем принял украинский президент Владимир Зеленский. Заседание спикеров парламентов прошло без председателя - спикера нижней палаты парламента Японии 79-летнего Хироюки Хосоды. В четверг вскоре после двусторонней встречи со Стефанчуком он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие, после чего был госпитализирован из-за проблем с сосудами головного мозга. Вместо него во встрече принял участие его заместитель Банри Кайэда.