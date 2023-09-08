Эксперт: Россия и Китай могут выработать новую антимонопольную парадигму БРИКС

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов считает, что страны могут стать амбассадорами новой методологии регулирования цифровой экономики на пространстве БРИКС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экспертные сообщества, регуляторы и цифровые гиганты России и Китая способны выработать новую антимонопольную парадигму и стать амбассадорами новой методологии регулирования цифровой экономики в БРИКС. Об этом заявил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов по итогам прошедшего в пятницу в Пекине российско-китайского Исследовательского симпозиума по анализу и сравнению подходов к управлению цифровой экономикой в странах БРИКС.

"Уверен, что усилиями наших (российских и китайских - прим. ТАСС) экспертных сообществ с участием крупных цифровых компаний и регуляторов мы сможем выработать новую антимонопольную парадигму. Я вижу потенциал для того, что Россия и Китай могут стать амбассадорами новой методологии регулирования цифровой экономики на пространстве БРИКС, которое сейчас активно расширяется", - заявил Иванов.

Симпозиум провели возглавляемый Ивановым Центр БРИКС и Центр индустриального развития и управления природоохранной деятельностью университета Цинхуа. В обсуждении приняли участие представители Центра БРИКС, китайского профессорского и студенческого сообщества, китайских компаний Alibaba и Tencent. Центр БРИКС представил на симпозиуме свой исследовательский проект по "экоантитрасту", разрабатываемый совместно с венским Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA).

Концепция "экоантитраста" основана на аналогии цифровых и природных экосистем. В антимонопольном регулировании предполагается использовать "природный подход" - так же, как бизнес использует идеи из сферы экологии и биологии для организации бизнес-процессов. По мнению авторов проекта, это позволит адаптировать антимонопольную деятельность к реалиям новой экономики. Как отметил Иванов, новая методология должна быть вдохновлена теми же принципами и взглядами, что и сами бизнес-стратегии современных цифровых гигантов, с которыми она работает.

"Экспериментальная, динамичная, адаптивная природа подхода "экоантитраста", который мы обсуждали сегодня в Пекине, легла на благодатную почву современных китайских дискуссий на тему регулирования цифровой экономики. И ученые, и представители цифровых компаний высоко оценили наш проект и подчеркнули огромные перспективы этого подхода для регулирования новых отраслей, особенно искусственного интеллекта", - сказал директор Центра БРИКС.

Ключевыми спикерами симпозиума, помимо Иванова, стали партнеры Центра БРИКС: программный директор IIASA Елена Ровенская, профессор Университета Флоренции Этторе Мария Ломбарди и профессор университета Цинхуа Цуй Чжиюуань, говорится в сообщении.