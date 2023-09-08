В Минцифры оценили потребность сотовых операторов России в 100 тыс. базовых станций

Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что их поставят в период с 2027 по 2030 год

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российские сотовые операторы подписали форвардные соглашения по поставке с 2027 по 2030 год 100 тыс. базовых станций. Как сообщил ТАСС глава Минцифры РФ Максут Шадаев, именно в эту цифру оценивается потребность в станциях четырех основных операторов.

"У нас всеми четырьмя операторами подписаны форвардные контракты на 100 тыс. базовых станций. Это, мне кажется, обоснованная оценка [их] потребности", - сказал Шадаев.

Министр не уточнил страну происхождения этого оборудования. По его словам, базовые станции по этим соглашениям будут поставлены в период с 2027 по 2030 год.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на "Сколтех" сообщил, что у МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 из-за резкой стоимости оборудования и прекращения официальных поставок наблюдается дефицит базовых станций. При потребности в минимум 80 тыс. станций на 2023 год в их распоряжении есть не более 30 тыс.

Ранее сообщалось, что в январе этого года операторы связи РФ заключили форвардные контракты с российскими производителями базовых станций для сетей связи на сумму более чем 100 млрд рублей. Общий объем поставок до 2030 года составит порядка 75 тыс. базовых станций. С 2028 года операторы должны будут закупать исключительно отечественные базовые станции.