Эстония намерена первой в ЕС узаконить изъятие подпавших под санкции активов РФ

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что его страна настаивает на согласовании общеевропейского плана конфискации замороженных российских активов

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Таллин планирует первым в Евросоюзе легализовать конфискацию российских подсанкционных активов для их последующего использования "в целях восстановления Украины". Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, правительство республики собирается в течение двух недель одобрить соответствующий законопроект и передать его на ратификацию в парламент. Министр также отметил, что Эстония настаивает на согласовании общеевропейского плана конфискации замороженных российских активов.

Цахкна считает, что новый закон "действительно ударит по Москве" и российскому бизнесу. При этом он признал, что легализация конфискации финансовых средств "неизбежно вызовет судебные иски" со стороны РФ. Инициатива эстонских властей может затронуть порядка €35 млн активов российских предприятий на территории республики.

Еврокомиссия с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года она начала активную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать отъем таких средств законным. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.