Российские нефтяники пообещали снабдить аграриев топливом в нужном объеме

Участники совещания с вице-премьером Александром Новаком отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям, сообщил кабмин.

"Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ранее говорил, что Минэнерго ведет переговоры с нефтеперерабатывающими заводами об условиях обеспечения топливом сельхозпотребителей в период посевной.

По словам Сорокина, с "Роснефтью" уже достигнута договоренность о поставках. Министерство сельского хозяйства же заявило потребность в 500 тыс. тонн в сентябре-ноябре.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отмечал, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в некоторых регионах может негативно сказаться на уборочной кампании и на севе озимых.

По данным Минэнерго, часть регионов России отмечает рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев.