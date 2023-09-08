В посольстве США заявили о передаче Словакии $3,6 млн для укрепления границы с Украиной

В американской дипмиссии отметили, что выделенные Вашингтоном средства будут использоваться для борьбы с контрабандой наркотиков, оружия и людей через словацкую границу

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. США в течение следующих двух лет передадут Словакии $3,6 млн для обучения личного состава пограничной службы и оборудования границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Братиславе, опубликованном на сайте дипмиссии.

"В течение следующих двух лет Соединенные Штаты будут проводить обучение и поставлять необходимое оборудование правительству Словакии, чтобы повысить его способность охранять границы страны. <...> Укрепление безопасности границ имеет большое значение для спокойствия, экономического процветания и национального суверенитета Словакии", - отметил американский посол в Братиславе Гаутам Рана.

Как отметили в американской дипмиссии, выделенные Вашингтоном средства будут использоваться для борьбы с контрабандой наркотиков, оружия и людей через словацкую границу. США проведут с представителями пограничной службы Словакии тренинги по обнаружению незаконно вырытых туннелей и дронов.

Словакия на востоке граничит с Закарпатской областью Украины. Общая протяженность словацко-украинской границы составляет порядка 90 км.