ECOWAS подтвердил задачу запустить к 2027 году единую валюту стран Западной Африки

Для ее достижения необходимо предпринять дополнительные шаги и форсировать несколько процессов, отметили в сообществе

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Цель введения государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) единой валюты к 2027 году сохраняется, однако для ее достижения необходимо предпринять дополнительные шаги и форсировать несколько процессов. Об этом заявил генеральный директор Западноафриканского валютного агентства (WAMA) Момоду Бамба Сахо на состоявшемся в Аккре заседании финансовых структур ECOWAS.

"Нам удалось добиться успехов в подготовке запуска единой валюты, - приводит его словам агентство Xinhua. - Тем не менее необходимо уточнить ряд положений и провести дополнительные реформы с тем, чтобы все государства соответствовали необходимым макроэкономическим критериям. Все вместе мы можем справиться с проблемами и заложить основу для процветающего ECOWAS".

Сахо подчеркнул, что основные усилия необходимо предпринять для конвергенции финансово-экономических показателей стран создаваемой единой валютной зоны Западной Африки. Так, по его словам, необходимо достичь единого для всех государств уровня инфляции и одинакового соотношения дефицита госбюджета к ВВП.

В декабре 2019 года лидеры стран ECOWAS приняли решение заменить имеющий хождение в регионе западноафриканский франк КФА на единую валюту, получившую название ЭКО. Летом 2020 года ECOWAS принял дорожную карту запуска ECO к 2027 году. При этом лидеры поручили финансовым службам ECOWAS и центральным банкам государств-членов создать необходимые условия для ее запуска.

На текущий день из 15 стран-членов ECOWAS в зону франка КФА входят Кот-д'Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того. Франк КФА находится под контролем Банка Франции, который привязал его обменный курс к евро. Западноафриканский франк в качестве денежной единицы был введен декретом французского правительства в декабре 1945 года на территории французских владений в Западной и Экваториальной Африке.