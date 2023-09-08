Эксперт считает, что исполнение бюджета РФ уложится в рамки планового дефицита в 2% ВВП

Заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов отметил, что активное наращивание российским бизнесом инвестиций говорит о прогнозируемости ситуации в экономике

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Исполнение федерального бюджета РФ уложится в рамки запланированного уровня дефицита в 2% ВВП в связи с устойчивым наполнением бюджета за прошедшее время, наметившимся ростом нефтегазовых доходов, а также с опережающим ростом ненефтегазовых доходов. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

"За прошедшее время он [бюджет] исполнен с дефицитом 1,5% ожидающегося ВВП. Это ниже пока годовой планки в 2%, и исходя из наметившегося улучшения поступления нефтегазовых доходов в связи с ростом цен на нефть, которые могут даже выйти $100 за баррель в ближайшие недели - месяцы, мы, скорее всего уложимся в этот намечавшийся дефицит в 2%. Тем более, что ненефтегазовые доходы имеют опережающие прошлогодние объемы роста. Августовские опросы по май и другие опросы показывают сохранение хорошей ситуации в промышленности и ее улучшение в сфере услуг, что говорит о хорошей траектории ненефтегазовых доходов", - сказал Миронов.

Как отметил эксперт, активное наращивание российским бизнесом инвестиций говорит о прогнозируемости ситуации в экономике. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая 8 сентября совещание о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сказал, что российский бизнес продолжает адаптироваться к внешним вызовам, что выражается в росте промышленного производства и инвестиций.

"Кроме того, видно, что компании активно наращивают инвестиции, которые во втором квартале в годовом выражении выросли более, чем на 10% после 0,7% роста в первом квартале. Во втором квартале они выросли почти на 13%. Это говорит о том, что существует хорошая уверенность бизнеса, который лучше всех, лучше, чем эксперты, чиновники и рядовые граждане, знают положение в экономике, поскольку контактируют с контрагентами. Если они делают инвестиции, значит ситуация действительно прогнозируемая, потому что делать крупные затраты в непрогнозируемой ситуации бизнес никогда не будет. Поэтому рост инвестиций был приведен Мишустиным как пример действительно хорошего состояния экономики. Это хороший индикатор", - отметил Миронов.

Промышленность и поддержка экономического роста

Кроме того, добавил собеседник агентства, продолжается рост погрузки на железных дорогах, ускоренное развитие нескольких секторов двузначными темпами в обрабатывающей промышленности. В качестве примера эксперт назвал производство компьютерной и оптической техники, производство готовых металлических изделий, нескольких видов машинного оборудования. "Развивается также внутренний туризм, где аккумулируются деньги и не вывозятся за рубеж, снижается таким образом отток капитала, - добавил Миронов. - В силу этого можно рассчитывать на то, что экономический рост будет поддержан, даже несмотря на то, что Центральный банк вынужден был поднять ключевую ставку, чтобы подавить выросшие инфляционные ожидания. Даже может повысить ее еще выше на ближайших заседаниях", - отметил замдиректора института.

Эксперт подчеркнул, что если будут введены шаги по временному контролю оттока капитала, это, вероятно, позволит поддержать валютный курс и не допустить ускорения инфляционных процессов. И, может быть, даже обойтись без повышения ключевой ставки, что в создаст больше стимула для экономического роста.

Прогнозы Минфина

По предварительным данным Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в январе - августе 2023 года составил 2,36 трлн рублей.

Согласно закону о федедеральном бюджете на 2023-2025 годы, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей, 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году.