Строительство очистных сооружений на коллекторе Саратова оценили в 2,3 млрд рублей

Около 70% всех стоков, которые поступают в Волгу, проходят через объект в Глебучевом овраге

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Проект строительства очистных сооружений сточных вод на коллекторе в Глебучевом овраге в Саратове оценивается в 2,3 млрд рублей. Об этом на пресс-походе сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В ходе рабочей поездки в Саратов Абрамченко посетила объект у набережной Волги. Коллектор, построенный в 1960-1966 годах, является самым крупным в пределах города, его длина составляет около 10 км. Объем сброса сточных вод через этот коллектор составляет около 1,3 млн кубометров в год.

"По проектной документации по Глебучеву оврагу - там 2,3 млрд рублей. <…> Эту проектную документацию федеральный центр осмотрел - это федеральный Минстрой, и Главгосэкспертиза по моей просьбе смотрела эту проектную документацию", - сказала Абрамченко.

По ее словам, около 70% всех стоков, которые поступают в Волгу, проходят через этот объект. "Город развивался. Очевидно, были какие-то стихийные врезки в этот объект, которые даже сейчас поднять все невозможно, объективно эту оценку провести невозможно. Поэтому мы договорились, что по данному объекту обязательно берем его как объект, который с федеральной помощью будет создаваться", - добавила вице-премьер.

Абрамченко рассказала также о подготовке федерального проекта по оздоровлению водных объектов, в котором планируется применить системный подход для всей России. "Разделить населенные пункты по видам - с точки зрения способов очистки, с точки зрения технологических решений, опираясь на наилучшие доступные технологии. Мы хотим прийти к некоему нормативу. Не могут очистные сооружения для малых городов стоить больше, чем для городов-миллионников. И сегодня, к сожалению, такая картина есть. Нам нужно упорядочить эту работу, сделать ее системной", - сказала она.

По словам вице-премьера, необходимо выстроить градацию по населенным пунктам, где в первую очередь надо заниматься модернизацией и строительством очистных сооружений. "Ведь ни для кого не секрет, что есть населенные пункты, где вообще нет никаких очистых сооружений - либо напрямую в водные объекты сбрасываются неочищенные стоки, либо на рельеф", - пояснила Абрамченко.