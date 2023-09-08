Минпромторг отметил, что регистрация "Осимертиниба" не нарушает права AstraZeneca

Требование предприятия аннулировать в России регистрационное удостоверение препарата может быть связано с тем, что компания хочет минимизировать для себя риски ввода препарата с нарушением патентного права в гражданский оборот, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Регистрация в России онкологического препарата "Осимертиниб" не нарушает интеллектуальные права британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Компания "Аксельфарм" зарегистрировала лекарственный препарат для возможности его оперативного вывода на рынок в случае наступления рисков ухода производителя оригинального лекарственного препарата с рынка Российской Федерации. При этом, согласно существующей судебной практике, факт регистрации лекарственного препарата не является нарушением прав на интеллектуальную собственность", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что цена на указанный дженерик не зарегистрирована. Следовательно, его оборот невозможен, так как препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Требование AstraZeneca аннулировать в России регистрационное удостоверение "Осимертиниба" может быть связано с тем, что компания хочет минимизировать для себя риски ввода препарата с нарушением патентного права в гражданский оборот, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что AstraZeneca подала в Арбитражный суд Москвы заявление к Минздраву о признании незаконным решения о регистрации аналога своего препарата "Тагриссо" - "Осимертиниба". Третьим лицом к спору привлечена компания "Аксельфарм", зарегистрировавшая этот дженерик в мае 2023 года.