Решетников отметил рост спроса на участие китайского бизнеса в российских проектах

Глава МЭР сообщил, что Россия и Китай выходят на новые рубежи по товарообороту, который достигнет $200 млрд в 2023 году

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Спрос на участие китайского бизнеса в проектах на территории России растет. Это связано, в том числе с заинтересованностью российских предпринимателей в китайских технологиях. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе российско-китайского форума "Ростки" в Казани.

"Спрос на участие китайских партнеров в российских проектах растет. Связан он, в том числе с привлечением китайских технологий, с заменой технологий компаний, которые уходят [из России]", — сказал министр.

Он отметил, что за этот год очень многие российские компании перепроектировали и изменили свои технологии, свои инвестиционные решения и сделали выбор в пользу китайских поставщиков. Как правило, это комбинированные российско-китайские технологии, добавил глава МЭР.

Кроме того, Решетников сообщил, что Россия и Китай выходят на новые рубежи по товарообороту, который достигнет $200 млрд в этом году. По его словам, также предстоит договориться с китайскими партнерами по дальнейшему открытию рынков, в том числе по торговле сельхозпродукцией.

Вместе с тем председатель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзин сообщил журналистам, что Китай, в свою очередь, открыт для новых современных инновационных технологий, в том числе от компаний из России. По его словам, электронная продукция и технологии занимают часть в товарообороте между Россией и Китаем. "Есть большой интерес к электронной продукции и технологиям со стороны российского рынка в отношении Китая. И общий объем оборота составил $33 млрд", - сказал Юйцзин.

Первый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 7-8 сентября. ТАСС является генеральным информационным агентством форума.