Липецкая область получит дополнительно более 100 млн рублей на соцконтракты с гражданами

Ожидается, что поддержка поможет 300 жителям региона открыть свое дело или развить личное подсобное хозяйство

ТАСС, 8 сентября. Липецкая область получит от государства дополнительно более 100 млн рублей на заключение социальных контрактов с гражданами. В 2023 году планируется заключить более 3 тыс. соцконтрактов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Липецкая область получит на реализацию программы социального контракта дополнительные средства - более 100 млн рублей. Это значит, что будет больше людей, которые смогут открыть свое дело или подсобное хозяйство. Ожидается, что поддержка поможет 300 жителям региона открыть свое дело или развить личное подсобное хозяйство", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Артамонова.

Власти Липецкой области планируют в 2023 году заключить более 3 тыс. социальных контрактов. Изначально планировалось заключить 2 569 соцконтрактов на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности и 294 - на развитие личного подсобного хозяйства.

В рамках системы социального контрактования в Липецкой области действуют четыре направления: индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. Всем, кто намерен заняться индивидуальным предпринимательством, власти региона обещают сопровождение.