В Москве выставили на торги три участка для размещения автосервисов

Открытые аукционы пройдут 19 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги три земельных участка под размещение некапитальных объектов автообслуживания, открытые аукционы пройдут 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"На открытые аукционы выставлены земельные участки площадью от 328 до 578 кв. м в Северном, Северо-Восточном и Троицком административных округах столицы, предназначенные для размещения автосервисов. С победителями подпишут договоры на 10 лет, после чего им предстоит в течение одного года установить некапитальные объекты площадью до 250 "квадратов". Принять участие в торгах могут все желающие, заявки принимаются до 15 сентября", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Один участок находится на севере Москвы, в Прибрежном проезде, второй лот расположен на Дмитровском шоссе в СВАО, третий - в деревне Киселево поселения Кленовского в ТАО. Будущие автосервисы будут представлять собой подключенные к электросетям модульные сооружения без фундаментов. Внешний вид некапитальных объектов должен отвечать их функциональному назначению, а также колористике и другим особенностям окружающей застройки. Для отделки фасадов могут использоваться композитные и древесно-полимерные навесные панели, керамическая плитка, лицевой кирпич, архитектурный бетон и другие материалы.

Открытые аукционы пройдут 19 сентября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы, добавили в пресс-службе.