Росприроднадзор потребовал с белгородского водоканала 1 млн рублей за загрязнение Корочи

В адрес ГУП "Белоблводоканал" направлено требование о добровольном возмещении причиненного вреда

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора направило письмо ГУП "Белоблводоканал" в Белгородской области о добровольном возмещении ущерба в размере более 1 млн рублей за загрязнение сточными водами реки Короча. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора требует с ГУП "Белоблводоканал" более 1 млн рублей за вред, причиненный реке Короча из-за сброса сточных вод", - говорится в сообщении.

По результатам ранее проведенной плановой проверки установлено, что предприятие допустило сброс сточных вод с очистных сооружений в реке Короча с превышением утвержденных допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В настоящее время в адрес ГУП "Белоблводоканал" направлено требование о добровольном возмещении причиненного вреда. "При отказе от добровольной оплаты Управление потребует возмещения вреда в судебном порядке", - добавили в ведомстве.