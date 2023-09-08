В ФРГ вернут турбину от Nord Stream, если поступит запрос и не будет санкционных преград

Объект оказался в Германии в 2022 году после обслуживания в Канаде

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Siemens Energy, как и прежде, готова отправить в Россию турбину, которая ранее использовалась на инфраструктуре "Северного потока". Как сообщил в ответ на запрос ТАСС представитель фирмы, для этого должен последовать запрос от владельца, кроме того, это не должно нарушать нынешний санкционный режим.

Объект в 2022 году после обслуживания в Канаде оказался в ФРГ. Агентство DPA 29 августа сообщило, что турбина уже больше года находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии.

"Могу лишь сказать, что турбина до сих пор находится в Германии, дополнительных данных мы предоставить не можем, потому что не являемся собственником. В этой связи вам следовало бы обратиться в российскую компанию. Также это касается вопроса о том, запрашивал ли "Газпром" отправку турбины. Однако ответ на вопрос напрашивается: если бы это было так, то турбина уже находилась бы не в Германии", - сказал представитель компании.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, готова ли Siemens Energy вернуть турбину при поступлении соответствующего запроса, он сказал: "Разумеется, как я сказал, это не наша собственность. Если это будет улажено с точки зрения политики из-за возможных санкций".

Летом 2022 года турбина, о которой идет речь, была в Канаде на обслуживании. Потом, как оказалось, из-за введенных против России санкций ее не могли вывезти обратно. Вопрос был решен после вмешательства Германии - страна на тот момент сильно зависела от российского газа, а в отсутствие турбины работавший еще на тот момент "Северный поток" был задействован на 20%. В конечном итоге турбина была передана ФРГ, где и остается до сих пор. С самого начала "Газпром" говорил, что не имеет полного пакета документов, разрешающих транспортировку в Россию. В Германии со своей стороны утверждали, что все документы в порядке и объект можно доставлять куда нужно.

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. 15 декабря 2022 года Канада со своей стороны восстановила действие санкций в отношении запчастей для "Северных потоков".