В Белоруссии планируют создать центр аддитивных технологий в партнерстве с Росатомом

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк отметил, что готовится документ по долгосрочному сотрудничеству с корпорацией в различных сферах

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белоруссия после ввода в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) продолжит сотрудничество с корпорацией "Росатом", в планах создание в республике центра аддитивных технологий, при которых изделия изготавливаются путем послойного добавления материала на основе компьютерной 3D-модели. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в ходе общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока.

"Правительством поставлена задача по созданию совместно с Росатомом центра аддитивных технологий у нас в стране", - цитирует замминистра агентство БелТА.

По его словам, готовится документ по долгосрочному сотрудничеству с Росатомом в различных сферах. "Это сотрудничество в области применения ядерных технологий в отраслях экономики, научно-исследовательской работе совместно с Национальной академией наук Беларуси, - сказал он. - В том числе в области ядерной медицины и производства медицинского оборудования, цифровизации, телекоммуникационных систем, развития и совершенствования систем накопления энергии, модернизации промышленных предприятий Беларуси, в том числе с использованием аддитивных технологий и композитных материалов".

Михадюк добавил, что сотрудничество с корпорацией "Росатом" продолжится развиваться по вопросам эксплуатации БелАЭС, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, привлечения белорусских специалистов к сооружению атомных станций в России и мире по российским проектам.

Кроме того, он напомнил, что в Белоруссии прорабатывается вопрос строительства второй атомной электростанции или третьего энергоблока.