Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,15%

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,28%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в августе 2023 года ускорилась до 5,15% против 4,3% в июле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,28%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в августе подешевели на 0,06% по сравнению с июлем и подорожали на 3,58% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 1,14% в месячном выражении и на 3,58% по сравнению с августом 2022 года. Стоимость услуг снизилась на 0,32% к июльскому показателю и выросла на 9,54% в годовом выражении.

Непродовольственные товары и медикаменты

В августе лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%, в том числе ацетилсалициловая кислота (отечественный аспирин) - на 5,6% панкреатин - на 1,8%, фуросемид - на 1,7%, ксарелто, ингавирин, дротаверин (но-шпа) - на 1,4%, винпоцетин, эуфиллин - на 1,3%, ибупрофен, омепразол - на 0,9%. Снизились цены на фосфоглив - на 0,7%, амброксол, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,3%, эналаприл, осельтамивир (номидес) - на 0,2%, смекту - на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,9%, в том числе на афобазол - на 3,3%, кеторол экспресс - на 2,5%, аллохол - на 2,3%, троксерутин - на 2,1%, активированный уголь - на 1,9%, левомеколь и магне B6 - на 1,5%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,4%, метилурацил - на 1,3%, канефрон Н - на 1,2%, флуоцинолона ацетонид - на 1,1%, нимесулид, сульфацетамид, корвалол, цитрамон - на 1,0%. Цены снизились на синупрет - на 2,5%, йод - на 0,3%, валидол - на 0,2%, нафазолин - на 0,1%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: одноразовые шприцы - на 0,8%, корригирующие очки - на 0,4%, медицинские электронные термометры и отечественная вата - на 0,3%, бинты - на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на бутылочки для кормления - на 1,3%, детские соски (пустышки)- на 1%, дезинфицирующие средства для поверхностей и стиральные порошки - на 0,9%, бумажные подгузники и гигиенические прокладки - на 0,7%, детские крема - на 0,5%, туалетную бумагу, пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, бумажные столовые салфетки - на 0,3%, влажные салфетки - на 0,2%, хозяйственное мыло, антисептики для рук, спички - на 0,1%. Вместе с тем подешевели зубные щетки- на 0,9%, туалетное мыло и санитарно-гигиенические маски (медицинские) - на 0,1%.

Цены на дизельное топливо выросли на 4,1%, автомобильный бензин - на 2,5%, газовое моторное топливо - на 1,8%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: металлочерепица - на 4,6%, ювелирные изделия - на 3,5%, импортные подержанные легковые автомобили - на 3,2%, бытовые холодильники и свежесрезанные цветы - на 2,6%, гипсокартон, бытовые плиты, швейные машины, электрические дрели, наручные часы, чернографитные карандаши - на 1,8-2,1%, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты, тарированный цемент, обрезные доски, миксеры, блендеры, мойки из нержавеющей стали, диваны-кровати, навесные зеркала для ванной комнаты, мотоциклы без коляски, скутеры, новые легковые автомобили иностранной марки, пены для бритья, ремни мужские, отдельные виды детской одежды, спортивные костюмы и кроссовые туфли для взрослых - на 1,2-1,7%.

При этом снизились цены на смарт-часы - на 3%, мониторы для настольного компьютера - на 1,4%, женские летние туфли, босоножки - на 1,2%, моноблоки, планшетные компьютеры, велосипеды для детей и взрослых, художественные книги, бумажные носовые платки, офисную бумагу, летние платья (сарафаны) для девочек дошкольного возраста - на 0,4-0,8%.

Услуги

В августе среди услуг зарубежного туризма поднялись цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 12,2%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,2%, отдельные страны Средней Азии - на 2,3%, Белоруссию - на 1,9%, Египет - на 0,9%. Цены на поездки на отдых в страны Закавказья снизились на 3,6%, Турцию - на 2,4%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость проживания в хостелах - на 3,9%, гостиницах 1-5 звезд и мотелях - на 0,3-1,2%, билетов в музеи и выставки - на 1,2%, автобусных экскурсий - на 0,9%, билетов в кинотеатры - на 0,3%, театры - на 0,2%. В то же время снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 13,2%, речных круизов по России - на 4,1%, экскурсионных туров по России - на 1,2%, путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории - на 0,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость проезда в такси - на 4,4%, маршрутном такси - на 1,1%, трамвае и троллейбусе - на 1%, междугороднем автобусе - на 0,9%, городском автобусе - на 0,3%, комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте - на 0,1%. Аренда автомобиля стала дороже на 3,9%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 14%. Стоимость проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования снизилась от 6% до 23,4%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 5,5%.

Среди бытовых услуг выросли цен на выполнение обойных работ - на 1,5%, установку пластиковых окон - на 1,4%, ремонт одежды, установку натяжного потолка и маникюр - на 0,8%, услуги прачечных, фотоателье, организатора проведения торжеств, ремонт холодильников, замену элементов питания в наручных часах, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, стрижку модельную в женском зале, рытье могилы - на 0,4-0,7%.

Среди медицинских услуг увеличились цены на гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) - на 0,7%, первичный консультативный прием у врача специалиста - на 0,6%, физиотерапевтическое лечение, ультразвуковое исследование брюшной полости, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, удаление зуба под местным обезболиванием, изготовление коронки - на 0,5%, лечение кариеса и общий анализ крови - на 0,4%, пребывание в круглосуточном стационаре, лечебный массаж и услуги сиделок - на 0,3%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг подорожали плата за пользование потребительским кредитом - на 5,8%, аренда двухкомнатной и однокомнатной квартир - на 3,4% и 3,2% соответственно, услуги по воспитанию детей - на 1,6%, наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах - на 0,9%, занятия на курсах иностранных языков и комиссия банка за перевод средств с карты на карту - на 0,8%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля - на 0,7%, ветеринарные услуги, клубная карта в фитнес-клуб, занятия в плавательных бассейнах - на 0,3-0,5%.

Вместе с тем снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 0,7%, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 0,2%.