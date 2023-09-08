8 сентября, 16:05

Росстат зафиксировал подорожание апельсинов на 21%

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По данным ведомства, белокочанная капуста в августе подешевела на 29%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цена на белокочанную капусту в России в августе 2023 года стала ниже на 29,6%, на репчатый лук - на 27%. В то же время апельсины подорожали на 21%, огурцы - на 4,2%, следует из данных Росстата.

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"В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый - на 27,0%, картофель - на 23,1%, морковь - на 20,4%, помидоры - на 17,5%, свеклу столовую - на 13,8%, виноград - на 11,1%. В то же время подорожали апельсины - на 21,0%, огурцы - на 4,2%, бананы - на 3,6%, зелень свежая на 2,7%, груши - на 1,5%, яблоки - на 1,3%, сухофрукты - на 0,6%, чеснок - на 0,5%", - говорится в документе.

По данным ведомства, в России подешевела икра лососевых рыб - на 0,8%, сырки творожные глазированные шоколадом - на 0,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,6%, горох и фасоль, консервы фруктово-ягодные для детского питания, творог, молоко стерилизованное - на 0,5%, крупы овсяная и перловая, сыры твердые, полутвердые и мягкие, кисломолочные продукты, кофе натуральный в зернах и молотый - на 0,4%, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, сливки питьевые, сметана, йогурт - на 0,3%, творожок детский, сыры плавленые, консервы рыбные в томатном соусе, пряники, варенье, джем, повидло, кексы, рулеты, жевательная резинка - на 0,2%.

В то же время подорожали свинина и мясо кур - на 5,6%, окорочка куриные - на 4,5%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 2,3%, мясо индейки и фарш мясной - на 2,1%, рыба живая и охлажденная - на 2,0%, масло подсолнечное и рис шлифованный - на 1,5%, кальмары мороженые - на 1,3%, масло оливковое, кетчуп, сахар-песок - на 1,2%,

Также подорожали кофе натуральный растворимый - на 1,1%, яйца куриные - на 1%, говядина бескостная, сосиски, сардельки, консервы томатные, соки фруктовые, какао, напитки газированные - на 0,9%, печень говяжья, свиная, рыба соленая, маринованная, копченая, колбасы сырокопченые - на 0,8%, говядина (кроме бескостного мяса), пшено, вода минеральная и питьевая - на 0,7%, мясокопчености, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные и овощные для детского питания, соль поваренная пищевая, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, зефир, пастила - на 0,5%. 

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