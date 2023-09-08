Отдых в ОАЭ в августе стал дороже на 12,2%

По данным Росстата, на черноморских курортах России отдыхать стало дешевле на 13,2%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость турпоездок из России на отдых в ОАЭ в августе 2023 года выросла на 12,2% по сравнению с июлем, в то же время отдых на отечественных черноморских курортах стал дешевле на 13,2%, следует из данных Росстата.

"В августе среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 12,2%. <…> В то же время снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 13,2%", - говорится в документе.

По данным ведомства, стоимость отдыха во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде в августе возросла на 3,2% по сравнению с июлем, в Казахстане и Узбекистане - на 2,3%, в Белоруссии - на 1,9%, в Египте - на 0,9%. Цены на поездки на отдых в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию уменьшились на 3,6%, в Турцию - на 2,4%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха в августе выросла стоимость проживания в хостелах - на 3,9%, гостиницах и мотелях - от 0,3% до 1,2%, билетов в музеи и выставки - на 1,2%, автобусных экскурсий - на 0,9%, билетов в кинотеатры - на 0,3%, театры - на 0,2%. В то же время уменьшилась стоимость речных круизов на территории России - на 4,1%, экскурсионных туров по стране - на 1,2%, путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории - на 0,5%, сообщили в Росстате.