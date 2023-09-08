ООН не получила от России ответа на предложения по зерновой сделке

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш намерен поднять тему восстановления сделки на саммите G20 и на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил заместитель его представителя Фархан Хак

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. ООН пока не получила от России ответа на последние предложения генерального секретаря Антониу Гутерриша по восстановлению зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге заместитель его представителя Фархан Хак.

"По состоянию на текущий момент ответа от России нет", - сказал он.

По сведениям источников западных СМИ, Гутерриш предлагал подключить к платежной системе SWIFT дочернюю структуру Россельхозбанка и создать специальную платформу для страхования экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Гутерриш намерен поднять тему восстановления зерновой сделки на саммите G20 и на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН во второй половине сентября, отметил Хак.

"Очевидно, что как на саммите G20, так и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце генеральный секретарь намеревается, как всегда это и делает, попытаться продвинуться в вопросе Черноморской инициативы и в целом по направлению обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России", - сказал он.