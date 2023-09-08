Вершинин сообщил о начале реализации на практике инициативы РФ по поставке 1 млн т зерна

По словам замглавы МИД, проект с переработкой зерна из России в Турции не является альтернативой зерновой сделке, это помощь нуждающимся странам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Процесс практической реализации инициативы России по поставке 1 млн тонн зерна нуждающимся странам начался, на повестке встреча экспертов РФ, Турции и Катара. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Практический процесс реализации начался за счет контактов с теми сторонами, которые и должны войти в это трехстороннее соглашение. Пока идут предварительные контакты, и на повестке дня - встречи на уровне экспертов трех сторон", - сказал он.

Вершинин также сообщил, что проект с переработкой зерна из РФ в Турции не является альтернативой зерновой сделке. "Это наша позиция, учитывающая потребности, в первую очередь, наиболее нуждающихся стран. И речь идет о том, чтобы именно этим странам помочь в первую очередь", - отметил замминистра. "[Турция и Катар] нам в принципиальном плане позитивно реагировали на это", - дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Россия, по его словам, рассчитывает на содействие Катара в этом вопросе.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили в том числе зерновую сделку. В МИД РФ накануне встречи указали, что Лавров и Фидан намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы по организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.