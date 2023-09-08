Индексы Мосбиржи и РТС закрылись снижением

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,47%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций сегодня продемонстрировал снижение ключевых индексов. По итогам дня индекс Московской биржи опустился на 0,83%, до 3 142,88 пункта, долларовый индекс РТС потерял 0,16%, закрывшись на отметке 1 012,4 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,47%, до 97,78 рубля, евро потерял 0,58%, снизившись до 104,79 рубля, юань находился на отметке 13,267 рубля (-1,12%).

"Российский рынок акций попытался начать торги пятницы с отскока, однако индекс Мосбиржи быстро опустился в красную зону и большую часть дня провел в умеренном минусе. Рубль проявлял склонность к укреплению, а фактор приближения выходных еще больше охладил интерес покупателей", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На фондовом рынке лидировали в росте расписки группы "Русагро" (+1,88%), также самый большой рост показали обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,64%), привилегированные акции "Транснефть" (+1,28%), расписки X5 Group (+0,47%) и акции "Русгидро" (+0,24%).

Лидерами понижения стали акции Fix Price (-2,5%). Также падение продемонстрировали акции "Сегежа групп" (-2,49%), бумаги авиакомпании "Аэрофлот" (-2,37%), "Полюс" (-2,3%) и "Сургутнефтегаза" (-2,14%).

Прогноз на 11 сентября

"Поворотным моментом может стать понедельник, когда обычно реализуется отложенный с конца предыдущей недели спрос. Кроме того, в этот день тяжеловес "Сбер" опубликует финансовые результаты по РСБУ за август 2023 года. Выхода важной макростатистики в этот день не ожидается", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 11 сентября по индексу Мосбиржи составляет 3125-3250 пунктов, по курсу рубля к доллару - 95,5-98,5 рубля.