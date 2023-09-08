ООН не просит снимать санкции с России ради зерновой сделки

Генсек организации Антониу Гутерриш пытается найти возможности увеличить экспорт продовольствия и удобрений из двух стран таким образом, чтобы он работал в условиях существующих санкционных режимов, отметил заместитель его представителя Фархан Хак

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. ООН не пытается добиться снятия или обхода антироссийских ограничительных мер, предложения по зерновой сделке составлены с учетом существующих санкционных режимов. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Интерпретация информации в статье [в немецкой газете] Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно. Еще год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Он говорил об этом открыто много раз", - сказал Хак.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций, - продолжил он. - Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов. Генеральный секретарь пытается найти возможности, в том числе с помощью черноморской инициативы и меморандума о взаимопонимании с Россией, с целью увеличить экспорт продовольствия и удобрений из двух стран таким образом, чтобы он работал в условиях существующих санкционных режимов".