Лидеры Индии и США приветствовали урегулирование последнего торгового спора в ВТО

Он касался введенного индийского стороной запрета на поставки некоторых категорий сельскохозяйственной продукции из-за опасений распространения птичьего гриппа

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Лидеры Индии и США Нарендра Моди и Джо Байден приветствовали урегулирование последнего торгового спора на площадке Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в совместном заявлении Индии и США, принятом по итогам встречи двух лидеров в Нью-Дели в преддверии саммита "Большой двадцатки".

"Лидеры приветствовали урегулирование седьмого и последнего остававшегося в рамках Всемирной торговой организации спора между Индией и США. Это произошло вслед за беспрецедентным урегулирование шести двусторонних торговых споров в ВТО в июне 2023 года", - говорится в документе.

Шесть упомянутых споров были урегулированы во время визита Моди в Вашингтоном в июне. В августе по итогам встречи представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла сообщалось, что они поручили своим помощникам в ближайшее время урегулировать последний спор в рамках ВТО. Он касался введенного Индией запрета на поставки некоторых категорий сельскохозяйственной продукции из-за опасений распространения птичьего гриппа.

Торговые споры вспыхнули между двумя странами при администрации бывшего президента США Дональда Трампа. В 2018 году США ввели дополнительные тарифы на ввоз стали и алюминия из большинства стран мира, в число которых попала и Индия. В ответ Дели ввел дополнительные пошлины на импорт нескольких товаров из США, в том числе продовольствия, а также мотоциклов и некоторой продукции металлургии.