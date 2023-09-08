Эксперт: плановый уровень дефицита бюджета РФ комфортен для экономики и бюджетной системы

Первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович отметил, что ненефтегазовые доходы будут расти в пределах 1-5% с учетом поддержки инвестиций и внутреннего производства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Внешний и внутренний госдолг РФ находится на уровне около 17%, поэтому ожидаемые параметры дефицита бюджета РФ комфортны для экономики и бюджетной системы. Такое мнение выразил ТАСС первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович.

"Долг находится на низком уровне (около 17%), поэтому ожидаемые параметры дефицита бюджета комфортны с точки зрения состояния экономики и бюджетной системы", - отметил он.

Кроме того, эксперт считает, что ненефтегазовые доходы будут расти в пределах 1-5% с учетом поддержки инвестиций и внутреннего производства. При этом, по мнению эксперта, поддержка экономики будет продолжаться в значительных масштабах, чтобы обеспечить структурную трансформацию, в то время как региональные бюджеты будут поддерживаться, как и прежде, в полной мере.

"Будут приложены все силы, чтобы вернуться к бюджетному правилу, но по гладкой траектории, без резких скачков", - добавил Покатович.