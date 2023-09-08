МАГАТЭ не зафиксировал превышения нормы трития в океане после сброса воды с "Фукусимы-1"

Согласно заявлению агентства, независимый анализ воды у берега океана подтвердил данные оператора станции TEPCO и министерства окружающей среды Японии

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые после сброса очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1" измерило уровень трития в океане в районе станции, его концентрация не превысила установленную норму.

"Проведенный МАГАТЭ независимый анализ воды у берега океана подтверждает данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии", - говорится в заявлении агентства.

Эксперты организации собрали образцы в нескольких местах в радиусе 3 км от точки сброса очищенной воды.

В начале сентября TEPCO сообщила, что ее специалисты впервые зафиксировали тритий в океане в районе сбросы воды с АЭС "Фукусима-1", который произошел 24 августа. В пробах воды, взятых 31 августа, у места сброса был выявлен тритий в объеме 10 беккерелей на литр - это в 6 тыс. раз меньше допустимой нормы (60 тыс. беккерелей на литр), установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Это также в 1 050 раз меньше допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды (10,5 тыс. беккерелей на литр). В своем плане по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" японская сторона обещает, что уровень трития в ней не будет превышать 1,5 тыс. беккерелей на литр.

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды.