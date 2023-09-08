Лихачев заявил, что Россия вложит в постройку АЭС "Аккую" в Турции около $23-24 млрд

Глава госкорпорации "Росатом" отметил, что РФ практически полностью финансирует этот проект

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Общий объем российских вложений в постройку АЭС "Аккую" в Турции составит порядка $23-24 млрд. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными в Сарове.

"В Египте мы практически полностью финансируем проект [строительства АЭС] - это стоит $25 млрд", - сказал Путин и уточнил у Лихачева: "В Турции - сколько, $17 млрд?" "Нет, в Турции будет $23-24 млрд", - ответил Лихачев.

В прошлом стоимость проекта постройки АЭС "Аккую" оценивалась примерно в $20-22 млрд. Ранее в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство первой в Турции АЭС "Аккую" продолжается полным ходом, обсуждается проект возведения Россией второй атомной электростанции в республике - "Синоп".

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного с РФ 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тыс. МВт. После вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.