Путин поручил главе Нижегородской области обратить внимание на модернизацию медучреждений

Президент России поблагодарил Глеба Никитина, отметив, что регион развивается хорошими темпами

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудил с ним вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание президент рекомендовал уделить сфере здравоохранения.

"У вас большое количество зданий медицинских учреждений, которые нуждаются в реновации, в реконструкции. Просил бы вас на это обратить внимание", - указал Путин.

В целом же в области, по оценке президента, "все получается, и получается хорошо". "Уверен, что если вы здесь внимания побольше уделите этой теме, она полетит", - добавил он.

Глава государства поблагодарил Никитина, заметив, что Нижегородская область развивается хорошими темпами. На встрече губернатор доложил об основных макроэкономических показателях, отметив, что показатели торговли и инвестиций растут. Он также рассказал о работе ВПК региона, уделив особое внимание созданию центров по созданию беспилотных авиационных систем. Путин и Никитин также обсудили вопросы развития транспортной сети в области.