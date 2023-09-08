Вадим Соколовский покинул пост директора департамента собственного производства "Иви"

Временно исполнять обязанности будет Иван Гринин, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по контенту, сообщили в пресс-службе платформы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви" Вадим Соколовский покидает свой пост, исполнять его обязанности будет Иван Гринин, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви", покидает компанию и будет развивать собственные проекты", - говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности директора департамента собственного производства будет Иван Гринин, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по контенту. Руководить группой исполнительных продюсеров продолжит Василий Балашов, добавили в пресс-службе.

За время работы в компании Соколовский в качестве продюсера выпустил более 15 проектов. В стадии производства сейчас находятся еще несколько, в некоторых из них он продолжит участвовать.

"Я очень благодарен "Иви" за возможность реализовать концепцию производства оригинального контента, которую мы предложили два года назад. За это время мы сделали сериалы, которые не только снискали любовь зрителей, но и которыми я искренне горжусь. И конечно, слова признательности - команде собственного производства за огромную работу, проделанную в достаточно сжатые сроки", - привели в пресс-службе слова Соколовского.