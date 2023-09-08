Глава Нижегородской области рассказал о росте ВРП

По словам Глеба Никитина, в первом полугодии 2023 года он составил 6,5% и оказался выше прогнозируемого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в первом полугодии 2023 года составил 6,5%, что выше прогноза, рассказал губернатор Глеб Никитин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Я вам докладывал в начале года, что мы оцениваем где-то плюс 2,5% рост ВРП, <…> уже сейчас плюс 6,5% за 6 месяцев по ВРП", - сказал Никитин.

Так, рост в сельском хозяйстве, по его словам, составляет 7,9%, в строительстве - 18,9%, в промышленности - 7,9%. "Это все физический объем", - уточнил глава Нижегородской области, по словам которого в регионе восстанавливается и потребительский рынок.

Путин обратил внимание на увеличение инвестиций в основной капитал. Никитин отметил, что показатель вырос на 18%. "Инвесторы верят", - объяснил глава региона.

Практически на всех важных для страны производствах показатели, по словам губернатора, также растут. "Транспортные средства и оборудование, куда, кстати, авиастроение и судостроение входит, рост 12%, электрическое оборудование - рост плюс 55%, компьютеры и электронные изделия - 22,6%", - сказал Никитин.

Он рассказал о показателях в автомобилестроении - наиболее пострадавшей в 2022 году отрасли. "В целом мы наблюдаем 156%, но в ГАЗе <...> по всем абсолютно позициям штучным плюс примерно 25%", - сказал Никитин.