Обходы Нижнего Новгорода и Балахны планируют построить в ближайшее время

Регион уже подал заявку

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают в ближайшее время построить обходы Нижнего Новгорода и Балахны, сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Нам надо заканчивать по М-7 обход Нижнего Новгорода, это единственный миллионник, который пока не имеет полноценных обходов. <...> Правительство занимается этим вопросом, скорее всего в ближайшее время найдем решение, и Нижний тоже получит обход. Долго мы <...> искали пути и решения строительства обхода Балахны на Иваново, там очень тяжелая транспортная обстановка. Сейчас есть постановление правительства и модель ГЧП, когда устанавливается предел федерального участия и есть возможность заключения концессии с федеральной поддержкой. Мы подали заявку, рассчитываем, что найдем в ближайшее время решение, и Балахна получит обход", - сказал Никитин.

Президент России Владимир Путин дал старт движению по федеральной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.