Никитин рассказал о будущем парка электробусов Нижнего Новгорода

По словам главы региона, после закупки транспорта парк будет одним из крупнейших в Европе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Парк электробусов в Нижнем Новгороде после закупки более 100 транспортных средств будет одним из крупнейших в Европе, рассказал губернатор Глеб Никитин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Во-первых, электробусы - 112 штук, это будет один из крупнейших парков <...> даже на самом деле в Европе, понятно, что Москва, безусловно, впереди, но мы будем следовать за ними", - сказал Никитин.

По его словам, 58 электробусов будет произведено "Группой ГАЗ".

Глава региона также сообщил, что в Нижнем Новгороде за два года заменят 170 трамваев, то есть весь парк. Кроме того, в регион в 2023 году поступит более 300 автобусов для малых населенных пунктов. При этом за предыдущие 5 лет было закуплено более 620 машин.

Глеб Никитин также рассказал, что в городе благодаря предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов полным ходом идет строительство метро. "Тоже хотел отметить новость, буквально на днях, вчера или позавчера, поступил щит тоннелепроходческий в Нижний Новгород", - сказал глава региона.