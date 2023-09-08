Всемирный банк впервые с 2021 года провел сверку кредитного портфеля Украины

Он насчитывает 20 действующих проектов на общую сумму более $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Представители Всемирного банка (ВБ) впервые с 2021 года осуществили сверку кредитного портфеля Украины. Об этом сообщил украинский Минфин.

"Министерство финансов Украины и ВБ пересмотрели проектный портфель ВБ. Пересмотр, который прошел впервые с 2021 года, возглавили заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова и руководитель офиса ВБ на Украине Геворг Саркисян", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В нем уточняется, что портфель насчитывает 20 действующих проектов на общую сумму более $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств, а также более $20 млрд в виде грантовых средств.

6 августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что общая сумма грантов и кредитов, выделенных Украине ее партнерами с конца февраля прошлого года, достигла $60 млрд, из которых $6,29 млрд Киеву перечислил Международный валютный фонд.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд. Украинский президент Владимир Зеленский ранее предложил Западу полностью его покрыть. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, а любые расходы и изменения не должны противоречить их видению.