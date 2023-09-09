Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Смоленской области

На обсуждение будут вынесены вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, а также сохранения объектов культурного наследия.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи проведет в субботу совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на обсуждение будут вынесены вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, а также сохранения объектов культурного наследия.

Путин в марте сменил главу Смоленской области и назначил Василия Анохина врио губернатора. На состоявшейся тогда встрече с Анохиным президент отметил его опыт и дал напутствия.

Глава государства не впервые за последнее время будет обсуждать дела конкретного региона в таком формате. 31 августа он провел совещание с участием многих членов кабмина по социально-экономическому развитию Красноярского края. На мероприятии были подробно рассмотрены основные задачи, которые стоят перед регионом, в том числе в транспортной сфере и энергетике, и возможные пути их решения.

О положении дел в Смоленской области

По индексу промышленного производства Смоленская область в I полугодии нынешнего года заняла третье место в Центральном федеральном округе и седьмое место в России (111,9), что почти на 12% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Объем промышленного производства вырос на 31% по сравнению с I полугодием 2022 года. Почти на 1 млрд рублей увеличен общий объем инвестиций в развитие промышленного комплекса.

Среди приоритетных отраслей в структуре валового регионального продукта (ВРП) - промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля. Приоритетным направлением в сельском хозяйстве для Смоленской области является льноводство, за шесть месяцев нынешнего года экспорт льнопродукции увеличился на 35% - до 3,6 тыс. тонн. Среднемесячная номинальная зарплата в регионе за январь-июнь составила около 46 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 17,2%, реальная заработная плата - на 13,3%.