В Кировской области планируют создать исследовательский центр "Водородная энергетика"

По словам губернатора региона Александра Соколова, проект может представлять интерес для Китая

ТАСС, 9 сентября. Власти Кировской области рассчитывают создать в регионе исследовательский центр "Водородная энергетика". Об этом губернатор региона Александр Соколов рассказал в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".

"На территории Кировской области планируется создание кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров и проведения научной деятельности. Основными специализациями кампуса будут станкостроение, водородная энергетика, биопроцессинг, строительство и урбанистика. Программы обучения планируется осуществлять по 12 направлениям. В том числе будет создан уникальный исследовательский центр "Водородная энергетика", - отметил Соколов.

Он подчеркнул, что проект может представлять интерес для Китайской Народной Республики, "которая далеко продвинулась в этих технологиях".

В июле глава региона рассказал вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, что Кировская область утвердила дорожную карту по строительству кампуса мирового уровня и выделила земельный участок для четырех общежитий гостиничного типа на 3 тыс. мест, конгресс-центра, центра допобразования школьников и других объектов. Предполагаемый объем финансирования проекта оценен в 20 млрд рублей. Отмечалось, что регион готовит заявку для участия в конкурсе Минобрнауки РФ в 2023 году на получение федеральной поддержки по созданию кампуса мирового уровня.