Дальневосточные регионы наращивают сотрудничество с Китаем в науке, туризме и логистике

Как сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, только за первые 6 месяцев 2023 года грузооборот через автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе края вырос на 92%

ТАСС, 9 сентября. Сотрудничество дальневосточных регионов с Китаем, которое имеет многолетнюю историю, укрепляется благодаря увеличению грузооборота, развитию приграничной инфраструктуры и возобновлению туристического обмена. Только за первое полугодие 2023 года грузооборот через автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае вырос на 92% - почти до 864 тыс. тонн, сообщил ТАСС глава региона Олег Кожемяко.

"С Китаем работают более 90% экспортеров Приморского края. Из КНР импортируются промышленное оборудование, автомобили, продукция легкой промышленности и продукты питания. <…> Начиная с прошлого года кратно увеличился грузопоток через дальневосточные морские порты, железную и автомобильную дороги. За первые 6 месяцев 2023 года объем грузооборота через автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе Приморского края вырос на 92% к показателям прошлого периода - почти до 864 тыс. тонн", - сказал губернатор, уточнив, что отчасти это обусловлено снятием противоэпидемических ограничений.

По его словам, растущие объемы грузоперевозок требуют увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры и своевременной реконструкции автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. Приморский край уже выдвинул ряд инициатив по совершенствованию транспортной логистики. Идут работы по модернизации трех пунктов пропуска, их планируется завершить в следующем году.

Развитие российско-китайского сотрудничества, изменение экономического ландшафта России и его переориентация на Восток станут одной из ключевых тем Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сдерживающие факторы

Оборот торговли между КНР и Якутией в прошлом году превысил 3 млрд долларов. Он мог быть и выше, но увеличить поток грузов из республики не позволяет загруженность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Решить проблему должно строительство погранперехода международного железнодорожного моста Джалинда (Россия, Амурская область) - Мохэ (Китай, провинция Хэйлунцзян). Появление моста и пункта пропуска сократит расстояние между якутским Нерюнгри и КНР почти на 2 тыс. км.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию - руководитель представительства в Якутске компании "Железные дороги Якутии" Алексей Местников отметил, что на первом этапе будет реконструирован участок железной дороги Сковородино - Рейново под объемы перевозок до 5 млн тонн и возобновлена работа законсервированного смешанного (автомобильно-водного) пограничного перехода через реку Амур.

В Еврейской автономной области функционируют три пункта пропуска через государственную границу, деятельность четвертого, в селе Пашково, приостановлена в 2012 году из-за потребности в ремонте. В регионе действует единственный в России железнодорожный пункт пропуска через Амур - между селом Нижнеленинским и китайским городом Тунцзян. С ноября прошлого года, когда по этому мосту началось движение грузовых поездов, перевезено 2 млн тонн грузов - это прежде всего уголь и железорудный концентрат.

Гуманитарные связи

Важным для дальневосточных регионов является сотрудничество в гуманитарных сферах. Так, жители Амурской области участвуют в международных спортивных, гастрономических и социальных мероприятиях, многие из которых проходят на двух берегах Амура - в Благовещенске и соседнем Хэйхэ. Первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров сообщил, что в октябре пройдет традиционный российско-китайский форум руководителей образовательных организаций.

ЕАО принимает делегации китайского заповедника "Бачадао" в заповеднике "Бастак", где специалисты обмениваются опытом трансграничного сотрудничества в природоохранной, научной деятельности, экологическом просвещении и экотуризме. В сентябре будет организован лекторий "Заповедные острова" в визит-центрах заповедников "Бастак", "Хунхэ" и "Бачадао", а также в образовательных учреждениях Биробиджана и Тунцзяня. Якутские орнитологи также сотрудничают с руководством и научным персоналом двух охраняемых территорий КНР по сохранению восточносибирской популяции редкого журавля - стерха.

Как рассказал заместитель генерального директора по науке и международным проектам федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" Трофим Максимов, сотрудники Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук планируют совместные научно-образовательные программы по изучению изменения климата.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.