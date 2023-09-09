Якутия в 2023 году получит свыше 2,8 млрд рублей по единой субсидии

Как сообщили в министерстве экономики республики, деньги направят на реконструкцию и строительство социальных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) получит в 2023 году по программе единой дальневосточной субсидии свыше 2,8 млрд рублей на реконструкцию и строительство социальных объектов. Об этом сообщили ТАСС в министерстве экономики Якутии.

"В рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" реализуется план социального развития центров экономического роста. Республике в 2023 году по 18 мероприятиям предусмотрено 2,835 млрд рублей", - сообщили в министерстве. Средства федерального бюджета планируется освоить в полном объеме в срок до конца ноября 2023 года.

Уточняется, что в 2023 году средства направлены на реконструкцию трех объектов Нерюнгринской центральной районной больницы, а также на строительство многофункционального центра, спортивных залов, центра культуры и школы в различных районах республики. Средства также направят на реконструкцию и модернизацию объектов нефтебазового хозяйства.

По информации министерства, за счет средств идет строительство объекта инфраструктуры ТОР "Якутия" в микрорайоне Кангалассы - инвестиционной площадки "Участок Промышленная", возведут три модульных спортивных зала в Якутске и Алдане. Будут благоустроены 62 дворовые территории по федеральной программе "1 000 дворов".

Дополнительно в 2023 году Якутии предоставлено 291,5 млн рублей в рамках программы единой субсидии, в том числе 237,3 млн рублей на развитие центров экономического роста в целях государственной поддержки производителям технологичных товаров и 54,2 млн рублей на приобретение оборудования для создания современных мастерских в профессиональных образовательных организациях республики. Всего Якутии с 2018 года из федерального бюджета по программе единой субсидии было предусмотрено свыше 12,7 млрд рублей.

В ходе деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) будет рассмотрен опыт социально-экономического развития Дальнего Востока в направлении использования его для развития других макрорегионов.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.