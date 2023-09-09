В Якутии на подготовку инвестиционной площадки на ТОР направили 120 млн рублей

Деньги выделили благодаря единой субсидии

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Якутия благодаря единой субсидии направила свыше 120 млн рублей на подготовку инвестиционной площадки на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Об этом сообщили ТАСС в министерстве экономики региона в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На подготовку инвестиционной площадки "Участок Промышленная" предусмотрено 120,6 млн рублей", - сообщили в министерстве. Предложение о создании подобной инвестиционной площадки вошло в распоряжение главы региона Айсена Николаева в декабре 2021 года. Отмечалось, что подготовка инвестиционной площадки предусмотрена планом перспективного развития ТОР "Якутия" и направлена на привлечение новых резидентов и развитие пищевого промышленного производства.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия".

В министерстве отметили, что в данный момент на территории ТОР запущено 15 проектов. Среди них - круглогодичная теплица для выращивания овощей и зелени "Саюри", ювелирно-гранильный кластер "Сэйбиэм", который размещает на своей площадке семь резидентов ТОР "Якутия", работающих в сфере ювелирного производства. Также запущены первый этап грузового терминала в поселке Нижний Бестях и работает первый на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда", который создан в Якутске на базе заброшенного производственного здания 1976 года постройки.

В ходе деловой программы ВЭФ пройдет обсуждение развития преференциальных режимов на Дальнем Востоке - ТОР и режима свободного порта Владивосток.

О форуме

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.