В Приморье число переговоров с китайскими инвесторами выросло в сотни раз

По мнению директора КРПК Игоря Трофимова, географическое положение региона обязывает его играть ключевую роль в цепочках поставок

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Число переговоров Корпорации развития Приморского края (КРПК) с инвесторами из Китая о реализации на территории региона крупных проектов с иностранными вложениями выросло в сотни раз за год-полтора, сообщил ТАСС директор КРПК Игорь Трофимов.

"Интерес от наших традиционных партнеров, таких как Китайская Народная Республика, только возрос. <...> За последние пару месяцев проводится такое количество переговоров с китайскими компаниями, какого на моей памяти никогда не было. На каждом инвестиционном совете выступают по три-четыре компании с новыми бизнес-идеями, при том не уровня открытия кафе, а уровня создания большого предприятия. <...> Если сравнить с тем, как обстояли дела год-полтора назад, мы наблюдаем рост в сотни раз", - сообщил Трофимов.

По его мнению, в Приморском крае действует много мер поддержки для инвесторов, и все они эффективны. "Ситуация с геополитикой подстегнула всех оценить эффективность действующих мер поддержки - насколько они актуальны, имеют ли они спрос, нуждаются ли в расширении. Это позволило нам сделать выводы, провести работу над ошибками и перестроиться, если это было необходимо, поэтому сейчас меры поддержки в Российской Федерации в целом и в Приморском крае в частности работают как никогда эффективно. Сейчас у нас есть предложения на любой спрос, будь то льготное финансирование, налоговые льготы, административные преференции, помощь с экспортом или импортом - есть целый перечень мер поддержки", - добавил Трофимов.

Он отметил спрос российского и иностранного капитала на развитие логистики Приморья на фоне разрушения прежних цепочек поставок из-за нестабильной геополитической ситуации. "Всем понятно, что географическое положение Приморского края просто обязывает его быть одним из ключевых звеньев в цепочках поставок", - считает Трофимов.

Ситуацию в области международных связей регионов Дальнего Востока и перспективы их развития будут обсуждать на ряде сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.