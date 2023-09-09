Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме после ограничений

В пресс-службах аэропортов сообщили, что сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово, ограничивавшие ночью прием и отправление самолетов, сейчас работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах аэропортов.

"По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе Внуково.

Также в целях обеспечения безопасности с 02:30 до 02:50 были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Домодедово.

"В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.