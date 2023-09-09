Исследование показало, что средний чек у мужчин в магазинах одежды выше, чем у женщин

По данным банка "Русский стандарт", в магазинах парфюмерии и косметики 75% покупок по картам банка летом пришлось на женщин

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Средний чек одной покупки у мужчин в магазинах одежды и обуви в июне - августе этого года составил 9 928 рублей, когда как женщины в среднем тратили 4 985 рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

При этом, как показала статистика банка, большинство покупок в магазинах одежды и обуви приходится на женщин - 64% против 36% соответственно, однако средний чек у мужчин значительно выше.

В магазинах парфюмерии и косметики 75% покупок по картам банка этим летом пришлось на женщин, а на мужчин - оставшиеся 25%. Средний чек одной покупки парфюма или косметики у мужчин составил 3 265 рублей, а у женщин - 2 248 рублей.

Похожая ситуация в парикмахерских и салонах красоты. Так, 59% всех операций по картам банка там совершается женщинами, а 41% - мужчинами. При этом "женский" средний чек за такие услуги немного выше "мужского" - 2 712 рублей против 2 432 рублей.

В рамках исследования экспертами "Русского стандарта" были проанализированы количество операций по картам банка, а также средние чеки в магазинах одежды и обуви, магазинах косметики, а также парикмахерских и салонах красоты за лето 2023 года. Отдельно также была изучена данная статистика в зависимости от пола клиентов.