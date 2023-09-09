В Хабаровском крае региональная авиакомпания намерена увеличить пассажиропоток на 20%

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева сообщила, что авиакомпания планирует также увеличить количество рейсов на 8-10%

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" увеличит количество перевезенных пассажиров на 20% по итогам этого года. Об этом сообщила ТАСС в преддверии Восточного экономического форума министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева.

"По итогам 2023 года мы ожидаем как минимум двадцатипроцентного роста по пассажиропотоку, количество рейсов авиакомпания увеличит на 8-10%", - сказала Горбачева.

Она уточнила, что позитивная динамика в работе "Хабаровских авиалиний" отмечается на протяжении последних нескольких лет. В 2021 году число перевезенных пассажиров выросло на 18%, авиакомпания обслужила свыше 50 тыс. человек. Количество рейсов увеличилось на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году пассажиропоток вырос почти до 55 тыс. - это еще плюс 8% по всем выполненным рейсам. При этом по регулярным рейсам рост составил 12%. Нарастить перевозку пассажиров удалось за счет высокой заполняемости салонов и увеличения частоты рейсов, в том числе в пиковый летний сезон, когда многие жители выезжают на лечение и отдых.

"Улучшать показатели планируем и в 2024 году. Уже составлена полетная программа "Хабаровских авиалиний" на следующий год. Ожидаем дальнейшего роста, но уже не такого значительного с учетом высокой базы прошедших лет", - сказала министр.

Пассажирская база по авиаперевозкам улучшается и благодаря доступным тарифам для населения, прежде всего для жителей северных районов. Они не пересматриваются седьмой год подряд и остаются прежними. Фактические затраты на перелеты субсидируются. Молодежь, пенсионеры и инвалиды могут покупать билеты со скидкой 50%, жители шести отдаленных районов края - летать четыре раза в год по фиксированной стоимости.

Вопросы обеспечения авиадоступности Дальнего Востока, изменений в сфере авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты будут обсуждаться на форуме на сессиях, объединенных темой "Логистика перемен". "Хабаровские авиалинии" - единственная региональная авиакомпания, обеспечивающая связь северных населенных пунктов края, добраться до которых в основном можно только по воздуху.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.