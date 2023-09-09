СМИ: город Санья на Хайнане делает программу ночного туризма шире и разнообразнее

По сведениям издания, управление туризма, культуры, телерадиовещания и спорта провинции на днях утвердило список туристических объектов Хайнаня, работающих в ночное время

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань активно расширяет и диверсифицирует программу ночного туризма, стимулируя развитие потребительского сектора в регионе. Об этом сообщила газета Sanya Ribao.​​​​​

По сведениям издания, управление туризма, культуры, телерадиовещания и спорта провинции на днях утвердило список туристических объектов Хайнаня, работающих в ночное время. Некоторые из них находятся в Санье.

В частности, это зона отдыха "Рай Шелкового пути" площадью 39 гектаров. Инвестиции в объект, который в апреле был открыт для отдыхающих, превысили 2 млрд юаней (более 277 млн долларов). Речь также идет о туристическом секторе отеля "Курортный мир мангровых лесов бухты Санья" (Mangrove Tree Resort World of Sanya Bay) и тропическом лесопарке "Олень повернул голову".

Большой популярностью среди отдыхающих, как отмечается, пользуются магазины и рынки, работающие в темное время суток, а также городская панорама. Так, примерно 40% посетителей тропического лесопарка, который находится на возвышенности и позволяет обозревать город с прилегающим к нему морем, приходят любоваться пейзажем с наступлением сумерек или ночью.

Что касается "Рая Шелкового пути", с момента открытия его посетили в ночное время свыше 100 тыс. туристов. "Мир мангровых лесов", как отмечается, привлекает гостей острова возможностью вкусно поесть, сделать покупки, принять участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, окунуться в праздничную атмосферу.

Ночной туризм считается в Китае одним из ключевых направлений развития культурно-туристического потребительского сегмента. Согласно официальным данным, примерно 60% от суммы покупок китайских граждан приходится на так называемый золотой временной диапазон - с 18:00 до 02:00.