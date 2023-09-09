Володин заявил о положительном влиянии санкций на российское виноделие

Председатель Госдумы отметил, что доля отечественной продукции в магазинах, ресторанах и кафе составляет 58,3% от ассортимента

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Санкции способствовали развитию российского виноделия и улучшили качество такой продукции в стране. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Сбор винограда и производство вина показывают рост на 18% и 8% соответственно. Доля российской продукции в магазинах, ресторанах и кафе сегодня составляет более половины ассортимента - 58,3%", - написал Володин.

Он отметил, что винодельческая продукция Франции и Евросоюза (ЕС) оказалась невостребованной после введения 1 августа в РФ повышенной заградительной таможенной пошлины в отношении ввоза вин из недружественных стран. В результате власти этих стран были вынуждены выделить из бюджета €200 млн на уничтожение французских вин и вырубку виноградников. По словам Володина, введенные против России незаконные санкции бумерангом ударили по экономике Франции и другим государствам ЕС

"В нашей стране ситуация диаметрально противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно", - отметил председатель Госдумы.

"Для России санкции стали возможностью для развития, построения работы по-новому, выхода на результат и, конечно, обеспечения поставками на рынок качественного отечественного продукта", - заключил Володин.