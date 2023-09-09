Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки

Как сообщило агентство Bloomberg, турецкий лидер предпринимает шаги на закрытых встречах в рамках саммита в Индии, чтобы возобновить сделку

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России и возобновить зерновую сделку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По его данным, Эрдоган предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита в Индии, чтобы возобновить зерновую сделку. Турция просит другие страны "содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's" и вновь подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

Как отмечает агентство, Турция доносит до западных коллег, что способ возобновить зерновую сделку - это "ослабить санкции" против России, которые не позволяют Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование.

Ранее сообщалось, что Турция в преддверии саммита G20 в Индии и Генассамблеи ООН в Нью-Йорке интенсифицировала контакты с партнерами и заинтересованными сторонами по зерновой сделке, а также продолжает обсуждать вопрос о ситуации на Украине.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.

Турция при этом убеждена, что изначальный вариант зерновой сделки является наиболее эффективным в текущих условиях. ООН при содействии Турции ранее передала российской стороне новые предложения относительно возобновления зерновых договоренностей. В МИД России отметили, что эти предложения не новы и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ.