Глава Еврокомиссии призвала РФ на G20 позволить вывозить украинское зерно

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, "для стабилизации мировых цен зерно также должно перевозиться по морю"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию на саммите G20 позволить вывозить украинское зерно через Черное море.

"Мы призываем Россию позволить зерну из Украины попасть на мировые рынки через Черное море. Мы делаем все возможное, чтобы зерно достигло мировых рынков наземным путем. Но для стабилизации мировых цен зерно также должно перевозиться по морю", - сказала она, выступая на первой сессии саммита в Индии.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.